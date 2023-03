Governo divulga novo cronograma para o concurso público da Fundase/RN. O edital de retificação foi publicado na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial do Estado. Conforme o documento, a nova programação inclui as etapas de avaliação por equipe multiprofissional e teste de aptidão física para candidatos sub judice. Consequentemente, as datas das demais fases sofreram alteração. O concurso está ofertando 577 vagas para cargos de nível médio e superior, distribuídas entre Natal/Parnamirim, Mossoró e Caicó; veja como ficou o novo cronograma.

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), divulgou, nesta quarta-feira (22), uma retificação do cronograma do concurso público da Fundação de Atendimento Socioeducativo do RN (Fundase). O edital de retificação foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Conforme o documento, a nova programação inclui as etapas de avaliação por equipe multiprofissional e teste de aptidão física para candidatos sub judice. Consequentemente, as datas das demais fases sofreram alteração.

A divulgação dos resultados da investigação social e análise do exame toxicológico será no dia 29 de março. No cronograma retificado, a divulgação da homologação do resultado final e classificação ficou para o dia 21 de abril referente aos cargos de analista socioeducativo, analista administrativo, técnico de nível superior e técnico de nível médio. E no dia 31 de maio, será divulgado o resultado final para agentes socioeducativos.

Também nesta quarta-feira (22), a Comissão de Representação dos Candidatos foi recebida na Sead, em reunião que contou com a presença do secretário Pedro Lopes; do subsecretário de Recursos Humanos, Carlos Cerveira, que preside a Comissão do Concurso Público da Fundase; e a vice-presidente desta Comissão, Graça Araújo.

Também marcaram presença o presidente da Fundase, Herculano Campos, e o gerente da Unidade de Treinamento e Profissionalização, Washington Lima. Na pauta, os gestores trataram sobre as novas datas do certame e outras demandas pleiteadas pelos representantes.

SOBRE O CONCURSO PÚBLICO

O concurso da Fundase/RN tem vagas para os níveis médio e superior distribuídas entre Natal/Parnamirim, Mossoró e Caicó. Das 577 vagas, 61 serão para o cargo de analista socioeducativo, com exigência de nível superior em Serviço Social (23); Pedagogia (15); e Psicologia (23).

Também com exigência de nível superior, em qualquer curso, são ofertadas 420 vagas para o cargo de agente socioeducativo. Ao todo, são 250 oportunidades para Natal/Parnamirim, 115 para Mossoró e 55 para Caicó.

Para o cargo de analista administrativo, são ofertadas 24 vagas, distribuídas entre contador (1); graduação em Gestão Pública (11); analista de sistemas (1); arquiteto (1); bacharel em Direito (6); engenheiro da Computação (2); e nutricionista (1).

Ainda há oportunidades para técnico de nível superior (17) e técnico de nível médio (55).