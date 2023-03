Forças de Segurança já prenderam 174 suspeitos dos ataques no RN

Entre os 174 detidos, estão 6 adolescentes, 18 foragidos da Justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina e 2 tornozelados com grande quantidade de drogas. Dos 174 suspeitos presos, 18 foram na "Operação Normandia" e 15 na "Operação Sentinela".

As forças de segurança prenderam até às 11h00 desta quinta-feira (23), 174 pessoas suspeitas de participarem dos ataques criminosos que ocorrem no Rio Grande do Norte desde terça-feira (14). As informações foram divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed).

A polícia contabiliza ainda 42 armas de fogo, 6 simulacros de arma de fogo apreendidos, 139 artefatos explosivos apreendidos, 32 galões de combustíveis apreendidos, 14 motos apreendidas, 2 carros apreendidos, além de dinheiro, drogas, munições e produtos de furto apreendidos.



