FNF retoma campeonato estadual e confirma Potiguar de Mossoró x Santa Cruz para segunda-feira

A Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) confirmou a retomada do Campeonato Potiguar e agendou a partida entre Santa Cruz de Natal x Potiguar de Mossoró para segunda-feira (27). O jogo será disputado no Estádio Barretão, em Ceará-Mirim, a partir das 15h.

Já a partida entre América-RN x Santa Cruz de Natal foi agendada para sexta-feira (24). O jogo será válido pela quarta rodada da segunda fase do campeonato e acontecerá na Arena das Dunas, em Natal, as 19h.

Ainda não há uma definição quanto à presença de público devido à onda de violência ocorrida em todo o estado.

Uma reunião entre representantes da Federação Norteriograndense de Futebol (FNF), forças de segurança e Ministério Público marcada para a tarde desta quinta-feira (23) vai definir se os próximos jogos do futebol potiguar terão a presença ou não das torcidas nas arquibancadas.

Existe a possibilidade de mudanças do horário do jogo desta sexta-feira (24), entre América x Santa Cruz de Natal, pela 4ª rodada do Estadual. A partida ABC x Náutico, no fim de semana, pela Copa do Nordeste, deverá ocorrer no domingo (25), às 15h30.