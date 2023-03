Professora perde R$ 32 mil após cair em golpe de falso gerente em Mossoró

Uma professora de 32 anos, foi vítima de um golpe de estelionato nesta quarta-feira (22) em Mossoró. Na manhã desta quinta, ela procurou a Polícia Civil pra fazer o boletim de ocorrência.

De acordo com o depoimento da professora à Polícia Civil, o criminoso ligou se passando por um representante do banco e perguntou se ela havia agendado uma transferência de R$ 20 mil em sua conta bancária. Assim que a vítima negou ter agendado a movimentação bancária, o criminoso disse que ela precisava cancelar a transferência em uma determinada agência no centro de Mossoró.



Na agência, o estelionatário enviou um link por um aplicativo de mensagens e instruiu a vítima a inserir o cartão no caixa eletrônico e acessar o link, fornecendo informações pessoais que permitiram que ele tivesse acesso à conta bancária.

Ao acessar o link, a professora percebeu que se tratava de um golpe, Ela acabou fazendo uma transferência no valor de R$ 32 mil e o criminoso ainda realizou uma compra de R$ 5 mil no cartão de crédito da vítima.

O Coronel Walmary Costa, orienta que os Bancos não fazem esse tipo de contato via aplicativo de celular, e pede que ao receber esse tipo de mensagem, o correto é entrar em contato com a Agência Bancária ou com a polícia.

“Caso as pessoas sejam vítimas, de pessoas pedindo dinheiro, ligando sem aparecer o número, procure uma unidade da polícia civil para registrar a queixa se for necessário, chame a polícia militar para orientar, mas não deposite dinheiro, até por que depositando dinheiro você vai alimentar o crime, que se vale desses golpes para enganar as pessoas de bem, não deposite dinheiro”, orienta o Coronel.