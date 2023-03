Polícia apreende adolescente que emitia falsos “salves” para ataques no RN e na Paraíba

Com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), a Polícia Civil e o Ministério Público da Paraíba apreenderam na manhã desta quinta-feira (23) um adolescente, de 17 anos, apontado como o autor de uma informação falsa (fake news) em que emitia ordem para ataques criminosos. Esses “salves” seriam para ataques nos dois Estados. A apreensão aconteceu no município paraibano de Nova Floresta.

O MPRN, o MPPB e a Polícia Civil da Paraíba identificaram a origem das mensagens e deflagraram a operação Domo. Os mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário foram cumpridos por policiais paraibanos.

Objetos eletrônicos utilizados pelo suspeito foram apreendidos. O adolescente já foi encaminhado para ser ouvido pela Polícia Civil. A Justiça da Paraíba deverá determinar o local onde ele ficará recolhido.

Domo

A operação desta quinta-feira foi inspirada no sistema de defesa denominado Domo de Ferro, adotado por Israel, utilizado para conter ataques de nações inimigas.