5 das ligas de futebol mais arriscadas do mundo para apostar

A liga de futebol mais volátil da Europa é a Süper Lig turca. Todos os anos, algumas equipes competem pelo campeonato. As equipes a que nos referimos são bem conhecidas de quem acompanha esta liga de perto. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor e Galatasaray são as equipes em questão.

O esporte mais popular do mundo, sem dúvida, é o futebol, ou soccer como é conhecido nos EUA. Basta ver no YouTube ou nos serviços de streaming (ou nos canais norte-americanos que têm direito a transmitir algumas das mais conceituadas competições europeias, como a CBS Sports) quantas pessoas assistem a jogos em algumas das mais conhecidas competições nacionais em todo o mundo. E isso sem mencionar o quão conhecidos e esperados são eventos como a Copa do Mundo da FIFA ou a Liga dos Campeões da UEFA.

Devido à popularidade deste esporte, muitas pessoas agora podem usar as apostas esportivas para gerar uma renda passiva. Todos que já experimentaram elas sabem o quão difícil pode ser. É difícil de conseguir, mas você deve ter uma compreensão completa dos clubes em que aposta e do esporte em si.

Se você está procurando um local para fazer essas apostas, confira algumas das casas de apostas online que sugerimos mais adiante. Você deve estar ciente de que algumas ligas de futebol podem ser difíceis de prever o resultado. Hoje, iremos listar algumas das ligas de futebol que estão entre as mais difíceis de prever.

Vamos vê-la agora.

Süper Lig

A liga de futebol mais volátil da Europa é a Süper Lig turca. Todos os anos, algumas equipes competem pelo campeonato. As equipes a que nos referimos são bem conhecidas de quem acompanha esta liga de perto. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor e Galatasaray são as equipes em questão.

O İstanbul Başakşehir disparou para o primeiro grupo do futebol turco nos últimos anos. Mesmo em 2020, o time conseguiu conquistar o campeonato. Com 22 troféus em seu nome, o Galatasaray é o time mais dominante da história do país. No entanto, chegar lá não foi simples.

Uma das equipes de maior sucesso da Turquia nos últimos 10 anos foi, sem dúvida, o Beşiktaş. Quatro títulos foram conquistados por eles ao longo desse tempo. Há uma competição acirrada entre quatro a seis times a cada temporada, e os resultados são imprevisíveis até o jogo final. Cada temporada é mais cativante do que a anterior.

Campeonato EFL

O Campeonato EFL é a liga de futebol de segunda divisão mais importante do mundo neste momento. Basta considerar que estamos discutindo a segunda divisão no Reino Unido que produziu o maior número de campeões no passado de todas as divisões de futebol de segunda divisão em toda a Europa. Na última temporada, havia Sheffield Wednesday, Nottingham Forest e Blackburn Rovers.

Existem 24 equipes no campeonato, e todas elas lutam por duas vagas na subida direta. Através de um playoff, as equipes do terceiro ao sexto lugar disputam a vaga final. Existem inúmeros jogos a cada temporada porque cada equipe deve jogar 46 partidas por ano.

Mesmo os times de ponta são capazes de entrar em sequências de derrotas que duram três ou quatro jogos e fazem com que caiam na classificação. Por causa disso, cada equipe deve ter um elenco considerável e muitos jogadores capazes. Como resultado, é óbvio que você pode antecipar muitas surpresas ao fazer apostas em casas de apostas ao vivo nas próximas partidas porque, obviamente, muitos imprevistos podem ocorrer.

Primeira Liga

A Primeira Liga Portuguesa é a próxima liga de futebol sobre a qual gostaríamos de falar. Poucas equipes lutam pelo campeonato, como bem sabem os conhecedores. No entanto, independentemente do fato de várias equipes disputarem o primeiro lugar, a competição que estamos discutindo é sempre divertida.

Três times principais sempre foram considerados favoritos ao longo da história. Estamos falando do Sporting CP, Benfica e Porto. Com 37 troféus, o Benfica é a equipe com mais títulos conquistados. O Porto é a segunda equipe mais vitoriosa atrás do Benfica.

Mas é preciso reconhecer que a academia de futebol do Sporting CP produziu alguns dos jogadores de primeira linha mais chamativos do país. Você pode ver como essa liga é intrigante quando leva em consideração todos esses fatores. Quando o Boavista conquistou o campeonato em 2001, foi uma imensa surpresa.

Segunda División

A Segunda División Espanhola, também conhecida como LaLiga 2, é outra excelente competição de segundo escalão. Muitos times de futebol espanhóis conhecidos sofreram reveses ao longo dos anos e foram rebaixados para esta divisão. Por exemplo, Betis, Real Sociedad, Osasuna, Valladolid e Espanyol vêm logo à mente.

Mesmo que não possamos afirmar que os times mencionados acima são os melhores times do país, isso não significa que eles não possuam o talento para competir com os mais fortes. Há 22 equipes na liga. Como o Campeonato EFL, há vários jogos disponíveis para apostas a cada temporada.

Eibar, Las Palmas e Levante estão atualmente competindo pela promoção direta na La Liga. Temos quase metade da temporada pela frente e esses três clubes estão separados por apenas três pontos. Portanto, estamos confiantes de que esta temporada será tão intrigante quanto as anteriores.

Eredivisie

Todos estão familiarizados com a história da liga nacional da Holanda, a Eredivisie, que é adorada pelos fãs de futebol em todos os lugares. Todos os times jogam um futebol divertido, e cada jogo apresenta, geralmente, mais de três gols, que é a principal razão pela qual tantos entusiastas do futebol gostam dessa liga.

Você pode ter certeza de que o resultado não pode ser previsto, pois quatro ou cinco times são normalmente poderosos. Sim, o Ajax tem sido o melhor time do país nas últimas décadas. PSV Eindhoven e Feyenoord estão sempre por perto, esperando que o Ajax cometa um erro.

Além disso, é sempre concebível que azarões como Twente e AZ Alkmaar choquem os favoritos e desempenhem um papel significativo no desenrolar da temporada. É claro que seguir a Eredivisie todos os anos é interessante. Vai ser surpreendente e emocionante, pode contar com isso.

Reflexões finais

Você notará que há muitas ligas de futebol que são interessantes de seguir. Aqui, destacamos algumas delas que consideramos as mais imprevisíveis. Muitas vezes, é considerado bastante difícil apostar nelas. Certifique-se de observá-las de perto, suas estatísticas, confronto direto etc.