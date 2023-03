MPRN quer que Prefeitura pague 500 mil a cada criança que não conseguir vaga para estudar em Mossoró: Prefeitura diz que têm 3,5 mil vagas disponíveis

A ação foi assinada pelo promotor de Justiça Olegário Gurgel, que também pleiteia R$ 10 milhões em indenização por danos morais coletivos pelo mesmo motivo. Em Resposta, a Prefeitura Municipal de Mossoró divulgou nota, dizendo que investe pesado na estruturação das escolas, que as matrículas são transparentes (online), que aumentou em mil vagas nos últimos dois anos e que, neste ano de 2023, ainda existem 3,5 mil vagas disponíveis nas escolas do município de Mossoró.

O Ministério Público do RN quer que a Justiça determine que a Prefeitura de Mossoró pague multa no valor de R$ 10 milhões por danos morais coletivos à sociedade mossoroense, assim como um valor, não inferior a R$ 500 mil, a cada criança que ficou sem estudar ou que estudou em 2022/2023 em condições vexatórias ou constrangedora.

O valor total da causa dado pelo MP é de R$ 30 milhões.

A ação está assinada pelo promotor de Justiça Olegário Gurgel, que justifica na peça que, durante o ano de 2022, por diversas vezes, levou o problema ao conhecimento da Administração Municipal e que esta não demonstrou interesse em resolver a situação.

“Em todas as oportunidades, a resposta aos apelos veio através de atitudes de indiferença, de omissão e de ações meramente protocolares, deixando as famílias no desamparo e as crianças largadas à própria sorte, sem estudos, sem o apoio institucional, sem orientação pedagógica, sem merenda escolar, sem a proteção da comunidade acadêmica e sem transporte para as escolas distantes e inacessíveis”, declara.

Em reposta a ação do Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Mossoró divulgou nota:

“A Prefeitura de Mossoró esclarece que a Rede Municipal de Ensino ofertou em 2023 mais de 23 mil vagas restando até o momento mais de 3,5 mil vagas disponíveis nas unidades de ensino do município. Nos últimos dois anos a gestão municipal ampliou em mais de mil vagas a oferta na Rede Municipal de Ensino.

Enfatiza que pela primeira vez na história, as matrículas nas creches e escolas do município são realizadas de forma on-line, garantindo transparência aos pais e/ou responsáveis que buscam por vaga.

Também destaca que todas as vezes que o Ministério Público buscou junto ao Município informações a respeito das vagas ofertadas na Rede Municipal de Ensino, todas as informações foram devidamente repassadas prezando a transparência e interesse público.

O município esclarece que se trata de uma Ação Civil Pública contra a Prefeitura e não de forma pessoal ao seu gestor.

Mossoró-RN, 27 de março de 2023

Procuradoria-Geral do Município

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Comunicação Social”.

O município de Mossoró tem 95 escolas, que foram entregues pela gestão de Rosalba Ciarlini, a gestão de Allyson Bezerra, no início de 2021, em ruínas. Muitas delas, totalmente inviabilizadas para se ministrar aulas. A exemplo da Escola Municipal da comunidade de Muluguzinho, que estava sem portas, janelas, pias, carteiras, totalmente abandonada. Esta unidade foi totalmente reformada, equipada, climatizada e está funcionando.

O mesmo trabalho de restauração já aconteceu em outras 18 escolas do município, que foram totalmente recuperadas, tendo recebido móveis (cadeiras, carteiras e armários) e eletrodomésticos novos, além de ter tido salas de aula e do professor climatizadas.

A restauração, com climatização de todas as salas de aulas e do professor, segundo informa a Secretaria Municipal de Educação, vai chegar a todas as 95 escolas do município. O trabalho está em andamento. Esta semana, a climatização foi concluída na Unidade de Educação Infantil neusa Xavier Linhares, no Conjunto Nova Vida.

A Secretaria Municipal de Educação, professor Hubeônia Alencar, informa que já foram entregues estruturadas e climatizadas, as UEIs Maria Dolores Fernandes (Bom Jesus) e Maria da Conceição Vidal (Liberdade I), e também as escolas Vereador José Bernardo (Passagem de Pedra) e Francisco França (Córrego Mossoró). Outras unidades também já foram climatizadas, como a UEI Mário Negócio, no bairro Santo Antônio, e as escolas André Luiz (Aeroporto), Manoel Assis (Doze Anos) e Maurício Fernandes (Centro).

O trabalho de climatização segue acontecendo em unidades como a Escola Rotary (Santo Antônio) e a José Benjamim (Planalto 13 de Maio). Todas as 95 escolas e UEIs da Rede Municipal de Ensino serão contempladas com essa e outras melhorias, conforme planejamento definido no programa “Mossoró Cidade Educação”.