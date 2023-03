Prefeitura de Pau dos Ferros lança concurso público com 85 vagas para cargos de níveis médio e superior

Prefeitura de Pau dos Ferros lança concurso público com 85 vagas para cargos de níveis médi e superior. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município, nesta segunda-feira (27). As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, a partir das 8h do dia 10 de abril e vão até às 23h59 do dia 07 de maio de 2023, através do site da Comperve, no qual estarão disponíveis o Edital e o formulário de inscrição. A taxa de inscrição para os cargos de Nível Médio é de R$ 150. Já para os cargos de nível superior o valor é de R$ 180. As provas escritas do concurso estão previstas para acontecer no dia 28 de maio, na cidade de Pau dos Ferros.

A Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros publicou em diário oficial, nesta segunda-feira (27), o edital do Concurso Público para diversas áreas, com vagas em cargos de ensino médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.380,60 a R$ 4.218,14, a depender do cargo.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, a partir das 8h do dia 10 de abril e vão até às 23h59 do dia 07 de maio de 2023, através do site da Comperve (www.comperve.ufrn.br), no qual estarão disponíveis o Edital e o formulário de inscrição.

A taxa de inscrição para os cargos de Nível Médio é de R$ 150. Já para os cargos de nível superior o valor é de R$ 180.

As provas escritas do concurso estão previstas para acontecer no dia 28 de maio, na cidade de Pau dos Ferros.

Confira o quadro de vagas abaixo:





Para mais informações, confira o edital completo do concurso AQUI.