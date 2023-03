Com a volta do transporte público, aulas presenciais na UERN e UFERSA voltam na segunda-feira. O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com a reitoria das Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), que confirmou o retorno das aulas presenciais nas instituições na próxima segunda-feira (03). A paralisação das linhas de ônibus municipais e intermunicipais que fazem o transporte universitário, também influenciou na suspensão das atividades nas duas instituições. Com o retorno das linhas de ônibus confirmado pela prefeitura de Mossoró para esta quarta-feira (29), os conselhos universitárias aprovaram o retorno das atividades acadêmicas.

As aulas na UERN e Ufersa retornam ao formato presencial na próxima segunda-feira (03). O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com a reitoria das Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), que confirmou o retorno das aulas presenciais nas instituições.

Desde o início dos ataques criminosos contra prédios públicos, veículos e comércios do estado, no dia 14 de março, as aulas em formato presencial estavam suspensas.

A paralisação das linhas de ônibus municipais e intermunicipais que fazem o transporte universitário, também influenciou na paralização das atividades nas duas instituições. Com o retorno das linhas de ônibus confirmado para esta quarta-feira (29), os conselhos universitárias aprovaram o retorno das atividades acadêmicas.

A definição pelo retorno da operação das linhas de ônibus ocorre após avaliação das forças de segurança, conduzida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) da Prefeitura de Mossoró.

O funcionamento normalizado, com circulação de 12 linhas, põe fim à operação emergencial, iniciada no último dia 20 e na qual funcionavam as linhas Abolição, Nova Vida e Vingt Rosado.