Governo do RN apresenta nova proposta para pagamento do piso da educação. A nova proposta, apresentada nesta terça-feira (28), entre outras coisas, promete a implementação do reajuste de 14,95% no mês de abril para os professores que estão abaixo da tabela salarial do Piso, com efeito retroativo a janeiro. Para os demais (professores da ativa, aposentados e pensionistas com paridade), a implementação do reajuste será em três parcelas, sendo: 7,21% em maio; 3,61% em novembro e 3,49% em dezembro. Nesta quarta (29), o Sinte reuniu os educadores em assembleia, para discutir a proposta.

FOTO: LENILTON LIMA