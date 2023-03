Foragido da justiça por descumprir medida protetiva e continuar ameaçando a ex é preso no HRTM . Cidney Eduardo Bezerra da Silva, de 34 anos, era considerado foragido desde janeiro de 2023. Após o recebimento de denúncia anônima, policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Mossoró, o localizaram no Hospital Tarcísio Maia, em atendimento médico por ter sofrido um acidente automobilístico. Ao receber alta, ele foi preso e encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

FOTO: ANNA PAULA BRITO