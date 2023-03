Conselho da Petrobras acata pedido do Ministério de Minas e Energia e suspende venda de 38 ativos. De acordo com a decisão do presidente do conselho de administração da estatal, Gileno Barreto, só vão seguir o curso normal as transferências de outros seis ativos que já estavam com o contrato de venda devidamente assinado, segundo fontes do governo relataram à CNN. Nesse caso, o compromisso é respeitar a segurança jurídica dos processos. Todos os demais contratos ainda não assinados ou com negociações adiantadas serão devolvidos para “reavaliação” da diretoria executiva. A suspensão foi solicitada, em ofícios, pelo ministro Alexandre Silveira. Os ofícios vão constar da ata de reunião do conselho.

FOTO: FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL