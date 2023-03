PRF apreende carga de cachaça avaliada em R$ 32 mil na BR 110, em Mossoró. A apreensão aconteceu na terça-feira (28). A carga, com 4.500 litros de aguardente, não possuía nota fiscal. Ela estava sendo transportada em um caminhão VW 9.160 DRC de cor branca. A ocorrência foi encaminhada para a Secretaria Estadual de Tributação pelo transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal hábil. Já nesta quarta (29), uma segunda apreensão de bebidas sem nota foi realizada em São José de Mipibu. Neste segundo caso foram apreendidas 350 caixas de cervejas, no Km 117 da BR 101.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois caminhões de bebida nas últimas 24 horas nas BRs dos municípios de Mossoró e São José de Mipibu, no Rio Grande do Norte.

A primeira apreensão aconteceu na tarde desta terça-feira (28), no Km 53 da BR 110, em Mossoró. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 4.500 litros de aguardente, sem nota fiscal.

A carga foi avaliada em mais de R$ 32 mil e estava sendo transportada em um caminhão VW 9.160 DRC de cor branca. A ocorrência foi encaminhada para a Secretaria Estadual de Tributação pelo transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal hábil.

Já na madrugada desta quarta-feira (29), 350 caixas de cervejas, também sem nota fiscal, foram apreendidas no Km 117 da BR 101, em São José de Mipibu.

As caixas estavam sendo transportadas em um caminhão Mercedez Benz 516, de cor branca com placa do estado. A mercadoria avaliada em 18.500 reais foi entregue à Secretaria Estadual de Tributação.