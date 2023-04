Processo seletivo oferece bolsas integrais em cursos de pós-graduação no RN. Os cursos, em diversas áreas do conhecimento, têm duração de 12 meses. Os interessados podem se inscrever no site UnP até 15 de abril, data em que também será realizada a prova digital do processo seletivo. As bolsas integrais serão disponibilizadas conforme desempenho do candidato.

FOTO: DIVULGAÇÃO