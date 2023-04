Bolsonaro volta ao Brasil e deixa aeroporto por rota reservada, sem falar com apoiadores. O ex-presidente estava há três meses nos Estados Unidos. Ele chegou ao Brasil nesta quinta-feira (30), em voo comercial, com desembarque no Aeroporto Internacional de Brasília, por volta das 6h40. Deixou o local em comboio escoltado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para um evento fechado com familiares e aliados. De volta ao Brasil, Bolsonaro deve aceitar o convite de Valdemar Costa Neto e se tornar presidente de honra do PL – partido ao qual se filiou há pouco mais de um ano para disputar a reeleição em 2022.

FOTO: REPRODUÇÃO/PL