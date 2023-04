"Não toleraremos nenhum tipo de violência", diz Prates sobre denuncias de assédio na Petrobras

Jean Paul Prates já havia se pronunciado sobre a questão no dia 8 de março e reforço neste sábado, dia 2, após tomar conhecimento de mais casos de assédio dentro da companhia. Reuniu gerentes executivos e exigiu medidas urgentes para combater, com rigor e celeridade os casos de assédio, constrangimento e violência motivada por gênero. "Em breve divulgaremos à nossa força de trabalho novas medidas de fortalecimento da prevenção e combate ao assédio.", diz Jean Paul Prates em carta aos servidores.

Segue nota de Prates as servidoras da Petrobras

Olá, colegas petroleiros e petroleiras;

Neste sábado, tomei conhecimento de novos relatos, além dos anteriormente divulgados, de mulheres que, em diferentes momentos da história da companhia, viveram situações de assédio, constrangimento e violência motivada por gênero. Fiz questão de trazer essa mensagem para reforçar que, no passado ou agora, tais situações são inadmissíveis.

Desde o início de março, no contexto da programação do mês da mulher, pedi que fosse realizada uma análise dos nossos mecanismos de prevenção, combate e investigação de casos de assédio. E os relatos que conheci hoje só reforçam que ainda há muito a ser feito. Neste sábado, foi realizado uma reunião entre alguns de nossos gerentes executivos para propor ações mais firmes e céleres de enfrentamento ao assédio.

Quero me solidarizar com cada mulher que, em qualquer tempo, foi vítima de machismo, assédio ou violência, sobretudo qual isso ocorreu nas instalações da empresa. E reforço que todas as situações que forem denunciadas pelo nosso canal de Denuncia terão garantias de não retaliação, proteção da privacidade das vítimas; investigação rigorosa e aplicação de sanções quando for o caso.

As mulheres precisam se sentir seguras para denunciar. E todas as pessoas que fazem esta empresa, sobretudo a liderança, tem o dever de construir um ambiente de trabalho diverso, respeitoso e seguro, sem nenhum espaço ou tolerância com violências, discriminações e assédio.

Onde houver oportunidade de melhoria e mais rigor nesse enfrentamento, promoveremos mudanças. Esse é o compromisso da nossa nova gestão, que tem a valorização das pessoas como eixo central.

Em breve divulgaremos à nossa força de trabalho novas medidas de fortalecimento da prevenção e combate ao assédio.

Não toleraremos nenhum tipo de violência.

Minha sincera solidariedade a todas as trabalhadoras da Petrobras. Avançaremos juntos!