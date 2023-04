Petrobras cria grupo de trabalho para rever procedimentos internos em casos de assédio sexual

A Petrobras criou um grupo de trabalho para rever os procedimentos internos de recebimento e tratamento das denúncias de assédio e importunação sexual contra mulheres. Os resultados do diagnóstico e as medidas imediatas serão apresentados até o dia 20 de abril.



A nova gestão da companhia reitera que não tolera qualquer tipo de assédio e violência contra mulher. Ao longo de toda a análise, serão revistos os processos de proteção às denunciantes e de aplicação de punições, assim como as atribuições das áreas que são responsáveis pela apuração das denúncias. Também serão propostas ações para conscientização e prevenção de assédio em toda a companhia.



O grupo será coordenado pela gerente executiva de SMS, Daniele Lomba, e se reportará diretamente à Diretoria Executiva. Terá representantes de áreas administrativas e operacionais, composto por membros da presidência, Ouvidoria, SMS – Saúde, Meio Ambiente e Segurança, Recursos Humanos, Conformidade, Integridade Corporativa, Inteligência e Segurança Corporativa, Exploração e Produção, Responsabilidade Social e Integração de Negócios e Participações.



A Petrobras manifesta sua total solidariedade a todas as mulheres que passaram por situações de constrangimento ou violência em seus ambientes de trabalho. A companhia estimula que as mulheres que tenham vivenciado ou estejam vivenciando situações de assédio sexual registrem seus relatos no Canal Denúncia (https://www.contatoseguro.com.br/petrobras). Por meio desses registros, a companhia poderá tomar as medidas cabíveis para apuração e aplicação de sanções. A Petrobras reforça seu compromisso com a proteção às vítimas e enfatiza que a privacidade e o acolhimento às denunciantes serão garantidos