Finlândia é oficialmente o 31º membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte . A entrada da Finlândia na Otan, ocorrida nesta terça-feira (4), praticamente dobra a extensão da fronteira da aliança militar com a Rússia, adicionando cerca de 1.300 quilômetros. Antes desta terça-feira, cinco membros da Otan compartilhavam fronteira terrestre com a Rússia. A bandeira da Finlândia será hasteada do lado de fora da sede da Otan na tarde de hoje, em uma cerimônia com a presença de ministros das Relações Exteriores da Otan. Em todas as futuras reuniões da Organização, a Finlândia participa como “Aliada”, sentada à mesa entre a Estônia e a França.

FOTO: REPRODUÇÃO