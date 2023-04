Quatro crianças morrem e outras quatro ficam feridas durante ataque em uma creche de Blumenau/SC

O ataque aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (5), na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na rua dos Caçadores, no bairro Velha. A unidade de ensino é particular. Na ação, quatro crianças foram mortas, entre elas três meninos e uma menina com idades de 5 a 7 anos. Segundo a polícia, um homem de 25 anos invadiu a creche com uma machadinha, atacou as crianças e depois se entregou no Batalhão da PM. Ainda está sendo apurado se há mais envolvidos no ataque.