Ivanilson Oliveira pede atenção para Mossoró após fechamento de leitos de UTI

“Por isso faço um apelo à governadora e ao Secretário de Saúde para que olhem Mossoró com outros olhos porque as pessoas estão precisando. E ainda temos hoje um acúmulo muito grande também na área da ortopedia”, finalizou Ivanilson Oliveira.

O deputado estadual Ivanilson Oliveira (União) solicitou que o Governo do Estado, em especial a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), “olhe para Mossoró com outros olhos”. Em pronunciamento feito no horário destinado aos oradores na sessão da Assembleia Legislativa desta quinta-feira (2), o parlamentar registrou o fechamento de 20 UTIs na cidade.

“Sendo 10 no Hospital Regional Tarcísio Maia e mais 10 fruto de convênio com a Polícia Militar”, elencou. Segundo informações divulgadas por Ivanilson Oliveira, 19 pacientes estariam esperando uma vaga na UTI devido ao fechamento.

“Por isso faço um apelo à governadora e ao Secretário de Saúde para que olhem Mossoró com outros olhos porque as pessoas estão precisando. E ainda temos hoje um acúmulo muito grande também na área da ortopedia”, finalizou.