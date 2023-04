Prefeitura de Governador realiza entrega eletrodomésticos para escolas municipais

Nesta terça-feira (04), o prefeito Dr. Artur Vale iniciou a entrega de diversos eletrodomésticos para as unidades de ensino, com visitas ao Centro Municipal de Educação Infantil Professora Raimunda Soares de Freitas (CMEI), Escola Municipal Educandário Dixseptiense e Escola Municipal Isaura Rosado.

A programação em comemoração aos 60 anos de de emancipação política de Governador Dix-Sept Rosado contou também com ação que está beneficiando as escolas da Rede Pública Municipal de Ensino.

Nesta terça-feira (04), o prefeito Dr. Artur Vale iniciou a entrega de diversos eletrodomésticos para as unidades de ensino, com visitas ao Centro Municipal de Educação Infantil Professora Raimunda Soares de Freitas (CMEI), Escola Municipal Educandário Dixseptiense e Escola Municipal Isaura Rosado.

Somente o Educandário foi contemplado com 1 geladeira, 1 fogão industrial, 2 ventiladores, 1 gela água e 1 bebedouro. A Isaura Rosado recebeu 1 fogão industrial e 1 geladeira e o CMEI, 3 gela água. A Escola Municipal Antonia Lopes e Alves, localizada no Sitio Camurim, também já foi beneficiada com 1 TV e um gela água.

Ainda serão atendidas nos próximos dias as escolas da Educação do Campo, Maria Glaucia e Queiroz Porto.

A secretária municipal de Educação, Isabela Rodrigues, e o Chefe de Gabinete, Elvis Andrade, acompanharam o prefeito em todas as entregas. No Camurim, também participaram a vice-prefeita Débora Trigueiro; os secretários municipais Genivaldo Felipe (Obras, Transportes e Urbanismo), Dr. Adail Vale (Saúde), Monalisa Evangelista (Assistência Social), Francileide Costa (Finanças); e os vereadores Adonias Melo (Presidente da Câmara), Luara Fagundes, Maristela Cardoso, Carlinhos do Horizonte e Chagas Cruz.