Lula assina decretos que permitirão investimentos de R$ 120 bilhões na área de saneamento. Os decretos foram assinados na tarde desta quarta-feira (5) e atualizam a regulação das leis de saneamento, abrindo possibilidade para aumento de investimento no setor e universalização do acesso a água e esgotamento sanitário até 2033. A cerimônia contou com a presença de governadores e representantes de governos estaduais. O RN foi representado pelo vice-governador Walter Alves. Ele elogiou a iniciativa e ressaltou a importância do projeto. "A medida irá facilitar e melhorar a vida do cidadão. Por isso é importante para todo o Brasil e para o nosso Rio Grande do Norte", afirmou.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou na tarde desta quarta-feira (5), decretos que atualizam a regulação das leis de saneamento e abrem possibilidade para aumento de investimento no setor.

A estimativa é que as medidas permitam investimentos de R$ 120 bilhões em dez anos e de universalizar o acesso a água e esgotamento sanitário até 2033. A cerimônia contou com a presença de governadores e representantes de governos estaduais.

O Rio Grande do Norte foi representado pelo vice-governador Walter Alves, que cumpre agenda em Brasília. Ele elogiou a iniciativa e ressaltou a importância do projeto. "A medida irá facilitar e melhorar a vida do cidadão. Por isso é importante para todo o Brasil e para o nosso Rio Grande do Norte", afirmou.

Em nome dos governadores, Renato Casagrande (ES) declarou que o saneamento básico é um grande desafio que agora se transforma em oportunidade, com a meta de universalização até 2023.

Ele elogiou a política de ouvir estados e municípios para tomada de decisões. “Ter oportunidade de tratar de temas importantes como esse com a equipe do Governo Federal faz diferença para nós, que estamos nos estados”, disse.

No evento, o presidente Lula reiterou a importância do diálogo entre os entes federados para definição e implementação das políticas públicas.

“Eu não acredito que a gente possa governar sem conversar com os entes federados. Não acredito que os prefeitos possam ficar isolados da governança e muito menos os governadores. O que vai fazer com que a gente seja lembrado pela história é a capacidade daquilo que a gente tiver de fazer de bem para as pessoas que mais necessitam”, disse.

Lula destacou a importância dos investimentos em saneamento básico para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para ele, apostar em água e esgotamento sanitário é cuidar da saúde. Segundo o presidente, os decretos assinados ampliam as possibilidades de investimentos no setor e preveem a universalização do acesso em dez anos. Com isso, chamam o Brasil à responsabilidade de resolver até 2033 um problema crônico do Brasil.

“Essa política é, primeiro, de colocar credibilidade na relação entre os entes e fazer um voto de confiança nas empresas públicas. Se não der certo, não tem culpado. Se der certo, todos vão ganhar porque a população brasileira vai ganhar”, afirmou, defendendo recursos dos bancos públicos no processo de viabilização financeira dos negócios.

Investimentos de R$ 120 bilhões

O ministro das Cidades, Jáder Filho, estima que as mudanças representem investimentos da ordem de R$ 120 bilhões em dez anos, levando em conta as perspectivas de investimentos da iniciativa privada e do setor público.

Entre as alterações propostas pelos decretos está o fim do limite de 25% para a realização de Parcerias Público-Privadas (PPP) pelos estados, o que contribui para ampliar a participação da iniciativa privada e atrair investimentos para o setor.

Isso permitirá que 1.113 municípios, que reúnem 29,8 milhões de brasileiros, voltem a acessar recursos de saneamento do Governo Federal para que cumpram a meta de universalização, dando nova oportunidade para que empresas estaduais possam comprovar sua capacidade econômico-financeira de realizar investimentos.

Segundo o ministro das Cidades, a revisão e modernização do marco do saneamento é mais uma grande conquista, especialmente para os que vivem em localidades carentes de serviços essenciais.

“Ao assinar esses decretos, o presidente Lula garante as condições necessárias para destravar os investimentos na área e permitir a universalização dos serviços de água e esgoto sanitário no Brasil até 2033”, afirmou.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa destacou que a essência das mudanças é permitir um olhar para as diferentes perspectivas regionais características do país. “O Brasil é continental, com realidades bem diferentes. Entendemos que, com diversidade, conseguiremos atrair mais capital privado e público para investir em água e esgoto e atingir o mais breve possível a meta de universalização”, afirmou. Segundo ele, a mensagem dos decretos é mais investimento, mais emprego e cidades sustentáveis, com mais água e esgotamento sanitário.

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) mencionou o fato de os decretos abrirem o leque de possibilidades para investimentos e destacou a importância do diálogo entre os governos federal, estadual e municipal. “Essa é uma prova de que o pacto federativo está sendo retomado. Uma demonstração.