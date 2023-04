Terceiro maior reservatório do RN, Barragem Umari está a 42 centímetros de sangrar. De acordo com o Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do Estado, divulgado, nesta quinta-feira (06), pelo Governo do RN, o manancial, localizado no município de Upanema, está com 95,67% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³. A última sangria registrada em Umari aconteceu no ano de 2009.

FOTO: DIVULGAÇÃO/IGARN