Feriadão de Semana santa será de chuva em todo Rio Grande do Norte, alerta Inmet

A Semana Santa será de muita chuva em todo o Rio Grande do Norte. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu dois alertas sobre possibilidade de chuvas de até 100mm em 17 municípios entre esta quinta sexta-feira da Paixão (7).

Em Mossoró, a previsão é de chuvas, principalmente nos períodos de tarde e noite. A temperatura vai variar entre 24ºC e 33ºC.

Dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, 17 deles, principalmente nas regiões Oeste e Costa Branca, terão chuvas ainda mais intensas.

O Inmet alerta que as precipitações podem acumular entre 30 e 60 mm/h ou chegar aos 100 mm/dia, além de haver a previsão de ventos intensos (60-100 km/h). As cidades sob o alerta laranja são Açu, Alto do Rodrigues, Apodi, Areia Branca, Baraúna, Caraúbas, Carnaubais, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Macau, Mossoró, Pendências, Porto do Mangue, Serra do Mel, Tibau e Upanema.



No restante do estado, o alerta é amarelo, mas também com previsão de chuvas de até 50mm por dia e ventos que podem chegar a 60km/h.