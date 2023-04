Prefeitura de Governador garante o peixe da Semana Santa para 2.200 famílias

A entrega do pescado foi realizada nesta quinta-feira (06) e contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale, de secretários e vereadores do município. “É muito bom contribuir para que essas famílias tenham o pescado da Semana Santa na mesa. Tenho certeza que todos da gestão ficam muito felizes em participar de momentos com esse”, declaro o prefeito.

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado (distante 36 km de Mossoró), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, garantiu o peixe da Semana Santa 2023 na mesa de mais de 2.200 famílias dixseptienses.

A entrega do pescado foi realizada nesta quinta-feira (06) e contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale, dos secretários municipais Monalisa Evangelista (Assistência Social), Genivaldo Felipe (Obras, Transportes e Urbanismo), Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural), Kaká Silveira (Administração), Francileide Costa (Finanças), Marcos Medeiros (Planejamento); e do vereador Adonias Melo (Presidente da Câmara).

De forma muito bem organizada e em três pontos de distribuição, cada família recebeu seu pescado. Com essa iniciativa, a gestão municipal assegurou a tradição do consumo de peixe na Sexta-Feira Santa em mais de 2.200 lares do município.

Dr. Artur Vale falou da alegria de, mais uma vez, realizar uma ação de assistência social à população. “É muito bom contribuir para que essas famílias tenham o pescado da Semana Santa na mesa. Tenho certeza que todos da gestão ficam muito felizes em participar de momentos com esse”, declaro o prefeito.

A distribuição do pescado foi destinada para as famílias que atendem aos critérios do Programa Bolsa Família.