Prefeitura Municipal de Tibau realiza a entrega de peixes durante a Semana Santa

Na manhã desta quinta-feira santa, a Prefeita Lidiane Marques juntamente com todas as equipes de servidores da prefeitura municipal de Tibau, realizaram a entrega de peixes para toda a população do município. As famílias receberam 2kg de peixes, entregues de casa em casa pela prefeita e sua equipe.



O objetivo da ação é trazer um feriado de semana santa digno para as famílias do município. Essa já é uma tradição do município, e é o segundo ano que a Gestão da prefeita Lidiane Marques realiza juntamente com a equipe de servidores. Todos os bairros foram contemplados, e as famílias tiveram ação da secretaria municipal.



A prefeita Lidiane Marques destacou a importância da ação para as famílias de Tibau, "Sabemos que a Semana Santa é um período muito importante para as famílias, e por isso, nossa gestão se empenha em trazer ações que possam proporcionar um feriado digno para todos. Neste segundo ano de entrega de peixes, estamos muito felizes em poder contemplar todas as famílias do município."



A entrega de peixes é uma das diversas ações que a prefeitura municipal de Tibau tem realizado em prol da população. A prefeita Lidiane Marques e sua equipe têm trabalhado incansavelmente para oferecer serviços públicos de qualidade para toda a população do município