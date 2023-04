Governo promete recuperar RN 117 em Caraúbas tão logo as águas baixem

Além do trecho da RN 117, saída de Caraúbas para Olho D'Água do Borges, que se rompeu, o DER informou, em Nota, também preocupação com a RN 233, perto de Caraúbas, e a RN 118, trecho entre São Rafael e Jucurutu. Neste trecho, a água também lavou a pista e arrancou o material das encostas das pontes. As equipes do DER está sinalizando os locais afetados nas tr~es rodovias estaduais até haver condições de fazer os devidos reparos. A EMPARME avisa que haverá mais chuvas nos próximos dias.

Em Nota, o Governo do Estado informa que enviou equipes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) de Mossoró e Pau dos Ferros, sob a gerência do engenheiro civil Jairo Frutuoso, para avaliar os estragos nas rodovias de acesso a Caraúbas que foram danificadas em função das chuvas fortes na região neste sábado/domingo.



Segundo a Nota, o trabalho de recuperação deve começar tão logo as águas baixes. Entretanto, as previsões dos especialistas do Governo são de mais chuvas nas próximas 24 horas, o que certamente vai dificultar o trabalho de restauração da RN 117, saída de Caraúbas para Olho D’Agua do Borges e também da RN 233.





No trecho da RN 117, saída de Caraúbas para Olho D’Água do Borges a sangria em grande volume do Açude Grande, arrancou a pista. No local, havia um bueiro, que não foi suficiente para a água passar.

Veja mais

RN 117 se rompe na saída de Caraúbas para Olho D’Água do Borges

Segue;



NOTA

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN) deslocou equipe técnica ao trecho da RN-117, que interliga os municípios de Caraúbas e Olho-d’Água do Borges, que foi danificado em função das chuvas na região.

Parte da rodovia foi destruída, seccionando a estrada, e impedindo o deslocamento entre as duas cidades através deste acesso. Um outro trecho da mesma rodovia, entre Governador Dix-sept Rosado a Caraúbas está sob monitoramento em função do alagamento de trechos da pista, possivelmente após transbordamento de açudes na região.

Além dos técnicos do DER-RN, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil acionou as coordenadorias municipais até que as equipes do estado cheguem ao local.

O objetivo é verificar a dimensão do problema e, havendo necessidade de atendimento a eventuais famílias afetadas, que essa assistência chegue o mais breve possível. As informações preliminares é que não há vítimas. Trecho entre Governador Dix-sept Rosado a Caraúbas também será verificado.





O DER-RN vai verificar quais intervenções serão necessárias para restabelecer o tráfego, de forma segura, pela rodovia RN-117. O serviço será iniciado tão logo o nível da água baixar. As equipes dos distritos de Mossoró e Pau dos Ferros estão indo ao local para sinalizar os dois lados da rodovia.

O diretor de obras e operações do DER, o engenheiro Jairo Frutuoso coordena a equipe. Por orientação da governadora Fátima Bezerra, todos os esforços devem ser mobilizados em sintonia com as prefeituras para que os serviços e assistência sejam garantidos às populações.

Pontos de atenção:

- Estrada de Estivas (Genipabu-BR-101): a limpeza e retirada de material que deslizou para a estrada será realizada nesta segunda-feira (10).

- RN-233 (Caraúbas-Campo Grande): equipe está no local e instalou sinalização. Todo o serviço de recuperação será realizado nos próximos dias.

- RN 118 (São Rafael-Jucurutu): a equipe já está no local para instalar a sinalização necessária para a ocorrência (fuga de material na cabeceira de uma ponte) e realizar o levantamento técnico. O reparo será feito nos próximos dias.

Natal (RN), 09 de Abril de 2023

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SIN

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RN