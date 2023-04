Emparn: chuvas devem continuar nos próximos dias em todas as regiões do Rio Grande do Norte

Segundo o chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot, o Rio Grande do Norte se encontra no período chuvoso devido a Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) sobre o Nordeste do Brasil, até o mês de maio. “As chuvas devem continuar nos próximos dias com mais regularidade em todas as regiões do Estado”, ressaltou Bristot. O Sistema de Monitoramento da Emparn pode ser acessado por meio dos seguintes endereços: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br. Em decorrência das chuvas intensas que atingiram todo o estado durante a noite desse sábado e madrugada deste domingo (09), foram registrados danos em alguns municípios e rodovias estaduais. O Governo do Estado está atuando nos municípios atingidos pelas fortes chuvas desse final de semana:

A previsão do tempo para os próximos dias é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas em todas as regiões do estado. É o que aponta o Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn). O estado registrou chuvas acima de 100 milímetros (mm) em diversos municípios, das 9h15 de ontem (8) até o mesmo horário deste domingo (9). É o caso do município de Canguaretama que registrou maior volume do período, com 127mm, seguido por Vila Flor com 110mm e Baia Formosa com 104mm. Na capital potiguar choveu 45.9mm. No total, 81 postos registraram ocorrência de chuvas.

Segundo o chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot, o Rio Grande do Norte se encontra no período chuvoso devido a Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) sobre o Nordeste do Brasil, até o mês de maio. “As chuvas devem continuar nos próximos dias com mais regularidade em todas as regiões do Estado”, ressaltou Bristot. O Sistema de Monitoramento da Emparn pode ser acessado por meio dos seguintes endereços: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.

Em decorrência das chuvas intensas que atingiram todo o estado durante a noite desse sábado e madrugada deste domingo (09), foram registrados danos em alguns municípios e rodovias estaduais. O Governo do Estado está atuando nos municípios atingidos pelas fortes chuvas desse final de semana:

Defesa Civil

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do RN está com equipes de plantão e em permanente contato com as prefeituras, através das coordenadorias municipais, nas áreas com registro de algum evento adverso.

A Defesa Civil do RN reitera o alerta às populações que adotem todos os cuidados quanto à utilização das áreas de açudes, barragens ou rios com objetivo de evitar acidentes e tragédias, visto que é bastante comum o uso dessas áreas para o lazer nesta época do ano. Em caso de emergência devem acionar as autoridades através do 190 e 193.

Semarh

A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) está com equipe técnica em campo fazendo vistorias nos reservatórios sob responsabilidade do estado. Até o momento não foi identificado nenhum risco para segurança nem riscos de rompimento na infraestrutura.

Técnicos da secretaria estão interagindo fortemente no acompanhamento da sangria da Barragem de Umari.

A Semarh reforça que todas as medidas necessárias para garantir a segurança das barragens do estado estão sendo tomadas continuamente, com o objetivo de garantir a segurança da população e a gestão adequada dos recursos hídricos.

DER

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN) está em alerta desde a manhã deste domingo (09) e, juntamente com a Defesa Civil do RN, está tomando todas as providências necessárias para sanar os possíveis transtornos causados à população. O órgão encaminhou equipes técnicas para avaliar o trecho da RN-117 e outros pontuais, realizando todos os levantamentos necessários. Os serviços para recuperação dos danos causados serão realizados o mais breve possível.

Pontos de atenção:

- Estrada de Estivas (Genipabu-BR-101): a limpeza e retirada de material que deslizou para a estrada será realizada nesta segunda-feira (10).

- RN-233 (Caraúbas-Campo Grande): equipe está no local e instalou sinalização. Todo o serviço de recuperação será realizado nos próximos dias.

- RN 118 (São Rafael-Jucurutu): a equipe já está no local para instalar a sinalização necessária para a ocorrência (fuga de material na cabeceira de uma ponte) e realizar o levantamento técnico. O reparo será feito nos próximos dias.

Previsão do tempo para a semana:

10/04/23 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas, em todas as regiões.

11/04/23 - terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

12/04/23 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

13/04/23 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

14/04/23 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas, em todas as regiões.

15/04/23 - sábado - Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas, em todas as regiões.

16/04/23 - domingo - Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas, em todas as regiões.