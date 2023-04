Defesa Civil recomenda saída de grávidas, crianças e idosos das áreas de risco em Apodi. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcílio Reginaldo, o alerta foi dado por causa do aumento da vazão do Açude Apanha Peixe. O reservatório que está sangrando há cerca de oito dias. A preocupação da defesa civil é que os rios da região, que registram aumento do nível, possam atingir as comunidades ribeirinhas e as pessoas que tem mais dificuldade de locomoção, tenha problemas de deixar os locais de risco.

As fortes chuvas que caíram no Rio Grande do Norte e a sangria de açudes no interior do estado levaram a defesa civil do município de Apodi a recomendar a retirada de mulheres grávidas, crianças e idosos das áreas de risco de alagamentos, no Vale do Apodi.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcílio Reginaldo, o alerta foi dado por causa do aumento da vazão do Açude Apanha Peixe. O reservatório que está sangrando há cerca de oito dias.



A preocupação da defesa civil é que os rios da região, que registram aumento do nível, possam atingir as comunidades ribeirinhas.

Ainda de acordo com o órgão, cerca de 1.500 pessoas moram nas áreas de risco, principalmente em comunidades próximas ao Sítio Pindoba. Apesar do alerta, a defesa civil disse que que não foram registrados prejuízos no município, até a manhã desta segunda-feira (10).



Com informações do G1RN