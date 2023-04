16 bairros de Mossoró e a cidade de Assú estão com abastecimento suspenso nesta segunda-feira, 10

A Caern vem trabalhando ao longo desta segunda-feira (10), na retirada de um banco de areia na captação da adutora Jerônimo Rosado. A grande quantidade de sólidos que chega ao manancial, aumentou com a sangria do açude Medubim, e está impedindo os equipamentos funcionarem de forma eficiente, na captação de água.



Durante o serviço, que deve ser concluído até a noite desta segunda-feira (10), parte de Mossoró e toda a cidade de Assú, estão com abastecimento suspenso. Após concluir a manutenção, o sistema será religado, sendo necessárias 72 horas para normalizar o abastecimento em Mossoró e 48 horas para Assú.



Os bairros mais afetados em Mossoró são: Alto do Sumaré, Liberdade I e II, Nova Vida, Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Bom Jardim, parte do Santo Antônio, Abolição III e IV, parte de Nova Betânia e Santa Delmira.



A Caern recomenda uso racional da água durante o período de suspensão, além do armazenamento seguro.