Serra do Mel é o 1º município do RN e 4º do Nordeste a aderir ao Pronagov

A Prefeitura de Serra do Mel é a primeira do Rio Grande do Norte a aderir ao Programa Nacional de Governança Pública (Pronagov), que tem a finalidade de capacitar servidores, gestores públicos e cidadãos comuns para se tornarem Agentes de Governança.

De acordo com o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), a adesão do município ao Pronagov é no sentido de que a gestão municipal possa ainda mais garantir o pleno atendimento ao cidadão, implantando novas práticas de governanças.

“Nosso intuito é o de sempre garantir políticas públicas com bons resultados, que gere valor público para a sociedade e que possa garantir e facilitar a tomada de decisão do gestor. E a adesão do município de Serra do Mel, o primeiro do RN, é buscar cada vez mais eficiência, eficácia, ética, transparência e gerar mais confiança nos trabalhos que a gestão realiza em prol da sociedade”, disse o prefeito.

O Pronagov foi criado pelo Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP), entidade mantenedora da Rede Governança Brasil (RGB).