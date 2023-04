Deputado quer reorganizar o marketing para fortalecer o turismo no RN

Audiência Pública está agendada para acontecer ás 14 horas desta terça-feira, 11, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. “Eu serei o interlocutor entre o trade turístico e o Governo do Estado, a Secretaria de Turismo e a Emprotur. Precisaremos fazer um novo planejamento de marketing, para que possamos reconstruir a imagem do RN”, destacou o parlamentar, acrescentando que não existe Turismo sem segurança”, disse Luiz Eduardo

O deputado estadual Luiz Eduardo (SDD) presidirá nesta terça-feira (11), no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, uma audiência pública para tratar dos "Prejuízos e Dificuldades do setor turístico potiguar em razão da crise de segurança pública no Estado".

A sessão terá início às 14h e deverá reunir prefeitos de municípios que têm o turismo como fonte de renda. Como presidente da Frente Parlamentar do Turismo, o deputado tem priorizado o debate, inclusive reunindo representantes de entidades locais e nacionais da área, como aconteceu há poucos dias.

“Eu serei o interlocutor entre o trade turístico e o Governo do Estado, a Secretaria de Turismo e a Emprotur. Precisaremos fazer um novo planejamento de marketing, para que possamos reconstruir a imagem do RN”, destacou o parlamentar, acrescentando que não existe Turismo sem segurança”, disse Luiz Eduardo após o encontro, chamando atenção para a união de políticos e empresários do setor na luta pela recuperação do Turismo.

Foram convidados para a audiência prefeitos de dezenas de cidades que sofreram impacto dos ataques das facções, prefeitos de regiões turísticas cujos efeitos da violência estão causando prejuízos imediatos e futuros, entidades que reúnem empreendedores do setor turístico e donos de restaurantes que geram dezenas de empregos no RN.

Além de prefeitos, foram convidados para a audiência pública representantes da Femurn (Federação dos Municípios do RN); ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis); ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagens); Fecomercio, Fiern (Federação das Indústrias do RN); Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes); Sindbuggy, Singtur (Sindicato dos Guias de Turismo), Sindetur (Sindicato das Empresas de Turismo do RN); e SHRBS (Sindicato da Indústria de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares).