Moradores de Areia Branca e Pau dos Ferros podem trocar lâmpadas ineficientes por LED

Os moradores das cidades de Areia Branca e Pau dos Ferros terão a oportunidade de trocar lâmpadas ineficientes por lâmpadas de LED ao longo desta semana. A ação será desenvolvida por equipes da Neoenergia Cosern na modalidade porta a porta (visita domiciliar), até a sexta-feira (14).

A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética​ da Neoenergia Cosern e é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com ele, a distribuidora visa incentivar o consumo consciente de energia elétrica, reduzir a conta de luz e auxiliar no processo de descarbonização em sua área de concessão.

“O projeto Energia com Cidadania é extremamente apropriado para ajudar na redução do valor da conta, gerar economia de energia com a troca de lâmpadas e fomentar ações de sustentabilidade como a descarbonização do planeta”, ressalta a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Mascarenhas.

O uso de lâmpadas de LED traz uma série de benefícios, além de gerar economia de energia. Elas possuem maior vida útil, com duração de aproximadamente de 25 mil horas, enquanto as lâmpadas fluorescentes duram 15 mil horas.

A tecnologia também causa menos impacto ambiental. O LED não possui elementos tóxicos na sua composição, ao contrário das lâmpadas fluorescentes que possuem mercúrio. Essa substância é geradora de resíduos prejudiciais ao meio ambiente quando descartada de maneira irregular em rios e aterros.

Critérios para participar:

· Ser cliente residencial ou rural-residencial;

· Ser morador de comunidade popular ou estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE);

· Apresentar a conta de energia do mês anterior paga;

· Não ter débitos com a concessionária;

· Não ter trocado lâmpadas em projetos da Neoenergia Cosern nos últimos 6 anos (limite máximo de 8 lâmpadas);

· Entregar as lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas (potência igual ou superior a 14W).

Cronograma

Ação porta a porta em Areia Branca e Pau dos Ferros: até o dia 14 de abril, das 09h às 12h e das 13h às 16h.