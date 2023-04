Greve dos professores da rede estadual chega ao fim após acordo com o Governo

Sindicato e Governo do estado chegaram a um acordo em relação a última proposta oferecida pelo executivo esatdual. O Executivo concordou com a atualização salarial de 14,95% para todos que ganham abaixo do piso a partir de maio. Para os que ganham acima do piso, o Estado sugeriu implementar o reajuste de forma parcelada: 7,21% para abril, 3,61% em agosto e 3,49% em dezembro. O SINTE/RN informa que as aulas já retornam nesta quinta-feira (13) em todo estado

A greve dos professores da rede estadual de Educação chegou ao fim. A informação foi confirmada pela diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte (Sinte/RN). A decisão foi confirmada durante assembleia dos profissionais realizada nesta quarta-feira (12) em Natal.

Sindicato e Governo do estado chegaram a um acordo em relação a última proposta oferecida pelo Governo do Estado. O Executivo concordou com a atualização salarial de 14,95% para todos que ganham abaixo do piso a partir de maio. Para os que ganham acima do piso, o Estado sugeriu implementar o reajuste de forma parcelada: 7,21% para abril, 3,61% em agosto e 3,49% em dezembro.

Em relação aos retroativos, a sugestão foi esticar o acordo anterior e pagar o passivo referente a 2022 em 14 parcelas, invadindo assim o ano de 2024. Com isso, o retroativo referente a 2023 também seria concluído no ano que vem, de maio a dezembro.

Para o coordenador geral do SINTE/RN, professor Bruno Vital, a decisão da categoria foi a mais sensata para o momento, tendo em vista a baixa adesão dos professores e as reiteradas propostas do governo que já havia sinalizado não haver abertura para proposição diferente. Contudo, Bruno reforça que a finalização da greve não traz o sentimento de derrota e destaca que houve ganhos importantes, como o avanço nos projetos de Lei do Porte das Escolas, das Escolas em Tempo Integral, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Funcionários e a realização do Concurso Público.

O SINTE/RN informa que as aulas já retornam nesta quinta-feira (13) em todo estado.