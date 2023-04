Em parceria com o Senai, Seap oferta curso de pedreiro de alvenaria para 22 internos de Alcaçuz. Em todo o estado, 100 internos estão matriculados em oficinas produtivas. O objetivo da Secretaria é incentivar a capacitação profissional no sistema penitenciário como forma de facilitar o retorno do privado de liberdade à sociedade e para reduzir a reincidência criminal. Os internos capacitados são empregados em projetos de reinserção social da Administração Penitenciária em atividades no próprio Sistema Penitenciário ou em convênio com outras secretarias para reforma de escolas, hospitais, equipamentos como macas e carteiras escolares, além de prédios públicos.

FOTO: DIVULGAÇÃO/SEAP