Governo do RN pede permanência da Força Nacional por mais 30 dias. O pedido de prorrogação da Força Nacional no RN foi oficializado nesta quarta-feira (12), após solicitação feita pelo governador em exercício do Rio Grande do Norte, Walter Alves, ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino. O contingente de vários estados do país chegou ao Rio Grande do Norte na madrugada do dia 15 de março para auxiliar no combate aos atos criminosos que estavam ocorrendo à época.

FOTO: REPRODUÇÃO