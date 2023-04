Sesap convoca municípios potiguares para Dia D de Multivacinação neste sábado, 15

Neste sábado (15) a população do Rio Grande do Norte terá a oportunidade de garantir a proteção contra a influenza, covid-19 (imunizante bivalente) e febre amarela. Será o Dia D de Multivacinação, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), em parceria com os municípios.



Para isso, a Sesap reforçou a distribuição dos imunizantes: para influenza foram destinadas 156 mil doses, bivalente, 20.874 mil e febre amarela, 20 mil doses. A meta de cobertura vacinal da influenza e bivalente é de 90% do público-alvo, enquanto a da febre amarela é de 95%. Até o momento foram aplicadas no RN 19.628 doses da vacina contra influenza e 48.523 doses da bivalente desde o início das campanhas. Já em relação à febre amarela, foram aplicadas 141.878 doses em 2023. Os dados são do sistema RN Mais Vacina e DATASUS.



“É muito importante que a população aproveite a oportunidade do dia "D" e vacine-se. A vacina contra influenza protege o corpo contra complicações da doença, diminui hospitalizações e o risco de morrer. Entre as possíveis complicações da gripe estão pneumonias, otites, sinusites e piora de doenças crônicas. Destacamos que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, então quem precisar tomar também a vacina contra a Covid-19 ou febre amarela pode fazê-lo no mesmo dia", ressaltou a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Laiane Graziela.





Quem pode se vacinar



No que diz respeito à imunização contra febre amarela, o público-alvo são pessoas com idade entre 9 meses e 59 anos. Já os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde para a campanha de vacinação contra a influenza são:



• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias). Para a população indígena e pessoas com comorbidades, a vacina está indicada para as crianças de 6 meses a menores de 9 anos de idade.

• Trabalhadores da Saúde dos serviços públicos e privados.

• Gestantes.

• Puérperas (todas as mulheres no período até 45 dias após o parto).

• Professores do ensino básico e superior.

• Povos indígenas.

• Idosos com 60 anos ou mais de idade.

• Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento.

• Profissionais das Forças Armadas.

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

• Pessoas com deficiência permanente.

• Caminhoneiros.

• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário.

• Trabalhadores portuários.

• População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.





Os grupos prioritários definidos para a vacinação bivalente são:





• Idosos de 60 anos ou mais de idade;

• Pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos (ILP e RI) e seus trabalhadores;

• Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade;

• Indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade);

• Gestantes e puérperas;

• Trabalhadores da saúde;

• Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);

• População Privada de Liberdade e Adolescentes em Medidas Socioeducativas; e,

• Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.