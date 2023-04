Cosern reforça dicas de segurança sobre uso de eletricidade em virtude das chuvas e quedas de raios

O Rio Grande do Norte está vivendo um começo de “inverno” atípico, com um volume de chuvas acima da média, acompanhado de ventos fortes e de um aumento considerável na queda de raios em todo o estado.

Dados extraídos da plataforma Climatempo pela Neoenergia Cosern revelam que de 1º de janeiro a 10 de abril caíram 91.691 raios no território potiguar – número que já superou o total registrado em todo o ano passado: 77.382.

Para minimizar os efeitos das descargas atmosféricas, a Neoenergia Cosern conta com quase 129 mil pontos de para-raios em todo o estado. Durante as chuvas mais intensas, a distribuidora também reforça as equipes de plantão e do Centro de Operações para solucionar as possíveis ocorrências no menor tempo possível.

“É muito importante fazer uma revisão periódica das instalações elétricas das residências e observar o estado do disjuntor, um equipamento de segurança fundamental que deve ser bem dimensionado e estar em bom estado de funcionamento”, orienta o engenheiro eletricista Marco Vinícius Guimarães, coordenador do Comitê de Segurança da Neoenergia Cosern.

“Instalações elétricas bem montadas, com materiais de qualidade, corretamente dimensionados e sem fios descascados possibilitam a utilização dos equipamentos de forma segura, evitando danos e choques elétricos”, complementa.

Durante as tempestades com ventos fortes com queda de árvores, galhos ou telhas metálicas sobre a rede elétrica, não se aproxime e acione imediatamente a Neoenergia Cosern através dos canais de atendimento.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Faça revisão periódica das instalações elétricas internas da residência com auxílio de um eletricista profissional;

Não utilize aparelhos domésticos ligados na energia se estiver com o corpo molhado e descalço;

Não utilize telefone celular com o carregador conectado na tomada;

Evite o uso do T (benjamim);

Se estiver ao ar livre, busque abrigo tão logo veja nuvens carregadas no céu ou escute um trovão;

Evite colher frutas, legumes ou verduras, abrigar-se ou caminhar perto de árvores;

Não fique próximo a animais e nem ande a cavalo;

Não fique próximo a cercas de arame;

Não fique próximo a objetos metálicos pontiagudos como enxadas, pás e facões;

Não se abrigue debaixo de varandas, barracos e celeiros;

Não caminhe em áreas descampadas;

Não fique parado em rodovias, ruas ou estradas;

Não suba em locais como telhados, terraços e montanhas;

Não se banhar em praia, rio, açude ou piscina durante uma tempestade.