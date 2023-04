Pelo menos três protocolos de intenção deverão ser assinados entre o Governo do RN e empresas chinesas

Pelo menos três protocolos de intenção deverão ser assinados entre o Governo do RN e empresa chinesas. Nesta quinta-feira (13) a governadora Fátima Bezerra e uma comitiva potiguar participaram, com a comitiva federal, de reuniões empresariais com a China Communications Construction Company (CCCC), a State Grid e a BYD. Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, ao longo da missão potiguar no país oriental, pelo menos três protocolos de intenção deverão ser assinados com empresas chinesas e universidade. Um deles, buscará fortalecer a exportação de camarão Vannamei para o país. A comitiva potiguar tem compromissos marcados até o dia 19, buscando aprofundar as relações bilaterais entre o Rio Grande do Norte e a China, especialmente nas áreas de energias renováveis, mineração, agricultura familiar e infraestrutura portuária.

Estreitar relações com as províncias locais e atrair investimentos para fortalecer o desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Norte. É com este objetivo que a governadora Fátima Bezerra e uma comitiva potiguar participaram, com a comitiva federal, de reuniões empresariais com a China Communications Construction Company (CCCC), a State Grid e a BYD, encerrando a agenda desta quinta-feira (13), em Xangai, na China.

Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, ao longo da missão potiguar no país oriental, pelo menos três protocolos de intenção deverão ser assinados com empresas chinesas e universidade.

“Um deles é criando o Instituto Brasileiro de Gemologia pra cuidar da valorização das nossas pedras preciosas e semipreciosas. Como também vamos buscar fortalecer a exportação de camarão Vannamei para a China”, disse.

A CCCC é uma empresa chinesa de construção e engenharia que opera em diversas áreas, incluindo infraestrutura, transporte, desenvolvimento imobiliário, energia e serviços ambientais. A State Grid é especializada na transmissão de energia e já está presente em 14 estados do Brasil. Por fim, a BYD é a maior fabricante de baterias recarregáveis e veículos elétricos do mundo e tem como objetivo a combinação de energia limpa e sustentabilidade.

Agenda na China

Neste primeiro momento, até o próximo dia 15, a chefe do executivo estadual fará parte da comitiva do governo federal, a convite do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pela manhã, a governadora participou da posse de Dilma Rousseff como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS.

O Novo Banco é uma instituição de desenvolvimento multilateral operada pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que visam apoiar projetos em países em desenvolvimento. O BRICS foi estabelecido em 2009, com sede em Xangai e escritórios no Brasil (SP), Rússia e Índia.

Nesta sexta-feira (14), logo à meia-noite (no horário de Brasília), a comitiva do governo federal acompanha o presidente Lula no encontro com o presidente do Parlamento chinês. A partir das 3h se deslocam para o Grande Palácio do Povo. Às 4h30, haverá uma reunião com o primeiro-ministro chinês Li Qiang. Às 5h10 começa a cerimônia de boas-vindas do presidente Xi Jinping.

Está prevista uma entrevista coletiva com o presidente Lula às 9h.

A comitiva potiguar tem compromissos marcados até o dia 19, buscando aprofundar as relações bilaterais entre o Rio Grande do Norte e a China, especialmente nas áreas de energias renováveis, mineração, agricultura familiar e infraestrutura portuária.