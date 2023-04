Governador em exercício visita barragens e recebe confirmação sobre segurança das estruturas

Governador em exercício visita barragens e recebe confirmação da Semarh sobre segurança das estruturas. Nesta quinta-feira (13) Walter Alves, acompanhado do pai, Garibaldi Alves, e de uma comitiva do governo do Rio Grande do Norte visitaram a Barragem de Umari, em Upanema, e também Oiticica, em Jucurutu, que já está com um percentual de execução de 93,68%. Em Upanema, o governador em exercício recebeu confirmação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos sobre a segurança do reservatório. “Ela [Umari] está absolutamente íntegra, mesmo com 22 anos de existência. Fazemos inspeções anuais e este ano, assim que começou o período mais forte de chuvas, ela foi totalmente inspecionada, atestando a segurança dela. A população pode ficar tranquila!”, afirmou o secretário Paulo Varela.

O governador em exercício do Rio Grande do Norte, Walter Alves, acompanhado do secretário de Recursos Hídricos, Paulo Varella e equipe da Semarh, visitou nesta quinta-feira (13), duas importantes barragens potiguares.

A primeira parada foi na Barragem de Umari, localizada em Upanema, que possui uma capacidade para 292.813.650 m³ e que sangrou no último domingo (09), após 14 anos.

Walter Alves não escondeu a satisfação em rever o terceiro maior reservatório do RN na situação atual. “Viemos aqui em Upanema, nesta beleza desta barragem, tão importante para o Rio Grande do Norte, e é uma alegria muito grande vê-la hoje sangrando novamente após 14 anos”, celebra.

Antes de atingir o limite da capacidade, uma equipe técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), realizou a inspeção da barragem de Umari, para verificar as condições atuais quanto à sua segurança, à sua obra de contenção de volume de água e aos eventuais aspectos em relação às normas de segurança dos reservatórios. O secretário Paulo Varela atestou que a barragem está em perfeitas condições.

“Ela está absolutamente íntegra, mesmo com 22 anos de existência. Fazemos inspeções anuais e este ano, assim que começou o período mais forte de chuvas, ela foi totalmente inspecionada, atestando a segurança dela. A população pode ficar tranquila!”, afirma.

BARRAGEM DE OITICICA TAMBÉM RECEBEU A COMITIVA

Ainda nesta quinta-feira, Walter Alves e equipe da Semarh também acompanharam o andamento da obra da Barragem de Oiticica, localizada no município de Jucurutu e que já está com um percentual de execução de 93,68%.

“Depois que o Governo do Estado elevou o barramento para cota 97,55 metros de altura, a barragem que possuía um reservatório de 16 milhões de m³ passou a ter capacidade para aproximadamente 50 milhões de metros cúbicos”, explicou o titular da Semarh.

Nas chuvas ocorridas em março, a barragem também sangrou, o que se traduz em uma reserva hídrica, já existente naquela localidade, com em torno de 50 milhões de m³ de água para o povo do Seridó.

Segundo o governador em exercício, a obra está perto do fim. “A governadora Fátima Bezerra recebeu confirmação do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, liberando mais recursos para a conclusão. Uma obra que já está mais de 90% concluída e acreditamos que até o final do ano possamos inaugurá-la, o que vai garantir a segurança hídrica para o Seridó e para o Rio Grande do Norte”, disse Walter Alves.

Paulo Varela reforça que “todos os esforços estão sendo feitos para conseguirmos concluir a obra física da barragem, que não aconteceu ainda porque há as obras sociais, que compreendem a estrada de contorno, a questão da energia elétrica e duas agrovilas que serão realocadas”, finaliza.

Também participaram da visita em Upanema, o prefeito da cidade, Renan Mendonça, prefeito de Patu, Rivelino Câmara, vereadores e lideranças políticas da região. Em Jucurutu, vereadores e lideranças políticas acompanharam a visita. O ex-senador Garibaldi Filho também participou das visitas em ambos os reservatórios.

RESERVAS HÍDRICAS

Os últimos dados do Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do Estado, divulgado, nesta terça-feira (11), pelo Governo do RN, através do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn), indicam que as reservas hídricas estaduais totais já somam 60,16% da sua capacidade total, que é de 4,37 bilhões de metros cúbicos. Em comparativo, no mesmo dia 11 de abril do ano passado, o somatório percentual acumulado era de 43,31%.

Até o momento 14 mananciais já sangraram nesta quadra chuvosa, são eles: Mendubim, localizado em Assu, o açude público de Encanto; o açude público de Riacho da Cruz; o açude público de Pilões; Santa Cruz do Trairi, localizado em Santa Cruz; Beldroega, localizado em Paraú; Morcego; localizado em Campo Grande; Malhada Vermelha, localizado em Severiano Melo; Passagem, localizado em Rodolfo Fernandes; Apanha Peixe, localizado em Caraúbas; Rodeador, em Umarizal; Umari, localizado em Upanema; Pataxó, localizado em Ipanguaçu; e Santo Antônio de Caraúbas, localizado em Caraúbas.