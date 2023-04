ALRN publica edital de convocação de 24 aprovados no concurso público da Casa. Os selecionados precisarão apresentar toda a documentação necessária, antes de tomar posse dos seus respectivos cargos. Segundo o Edital de Convocação, publicado na edição desta sexta-feira (14) do Diário Oficial Eletrônico, os documentos precisarão ser apresentados entre 14 e 28 de abril, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas da ALRN. Também será necessário entregar os resultados dos exames médicos solicitados no mesmo Edital, com o objetivo que seja obtido o "atestado de aptidão física e mental" a ser emitido a critério da Junta Médica do Legislativo potiguar.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte publicou nesta sexta-feira (14), no Diário Oficial Eletrônico, o Edital de Convocação de 24 aprovados no concurso público da Casa. Os nomes selecionados precisarão apresentar agora toda a documentação necessária, antes de tomar posse dos seus respectivos cargos.

Segundo o Edital de Convocação, os documentos precisarão ser apresentados entre 14 e 28 de abril, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas da ALRN. Também será necessário entregar os resultados dos exames médicos solicitados no mesmo Edital, com o objetivo que seja obtido o "atestado de aptidão física e mental" a ser emitido a critério da Junta Médica do Legislativo potiguar.

No anexo I da publicação, consta o nome dos 24 aprovados, e seus respectivos cargos, que estão sendo convocados. No anexo II, é possível identificar a relação de documentos exigidos para apresentação. Já no anexo III, consta a lista de exames médicos necessários para assumir o cargo.

A expectativa é que a publicação do edital de nomeação ocorra no dia 29 de abril e o curso de formação e integração dos novos servidores deve começar em 8 de maio. Os aprovados que tiverem dúvidas, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas disponibilizou os seguintes canais de atendimento: WhatsApp (84) 98807-4270 e email cogep@al.rn.leg.br.

Confira o Edital de Convocação AQUI.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS ABAIXO: