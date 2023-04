Na China, Governo do estado irá pleitear instalação de fábrica de veículos elétricos no RN

Com agenda intensa na China, a governadora Fátima Bezerra, acompanhada do secretário de Desenvolvimento Econômico Jaime Calado, segue participando de reuniões junto com o presidente Lula e dirigentes de empresas que têm intenção de investir no Rio Grande do Norte.

Segundo o secretário, a comitiva do Rio Grande do Norte se reunirá com o embaixador em Pequim e entregará entre outros pleitos, o pedido da instalação de uma fábrica de veículos elétricos no estado.

“Estamos fazendo uma série de contatos, estamos lutando pelo porto, pela importação de camarão, conversamos com o Ministro da Agricultura que também está aqui na China, e na reunião que teremos com o embaixador, vamos entregar em mãos todos esses pleitos e vamos tentar a instalação de uma fábrica de veículos elétricos no Rio Grande do Norte”, afirmou o secretário.

Ainda de acordo com Jaime Calado, a China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil, ele explica que o relacionamento com o pais está no seu apogeu e o novo governo brasileiro retoma a política desenvolvimentista e de paz visando o crescimento econômico e a promoção da cidadania e da dignidade.