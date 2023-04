Governador em exercício acredita que até quarta-feira recuperação da 117 começa

Nesta sexta-feira, 14, o governador em exercício, Walter Alves, acompanhado dos técnicos do DER e o deputado Dr. Bernardo Amorim, visitaram os estragos causados pela sangria do Açude Grande, de Caraúbas. No local, existe uma máquina trabalhando na preparação do desvio, enquanto que no Governo do Estado, aguarda-se um parecer da Procuradoria Geral do Estado para contratar uma empresa para fazer a obra

O governador do RN em exercício Walter Alves esteve nesta sexta-feira (14), no município de Caraúbas, em visita ao trecho da RN 117 atingido pelas chuvas que caíram no último fim de semana no estado.

Durante a inspeção, o governador em exercício Walter Alves destacou o empenho do Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura (SIN) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), para resolver a situação.

"A recuperação deste trecho é prioridade e daremos a celeridade que pudermos a recomposição da 117", afirmou. Enquanto, quem está em Mossoró e precisa se deslocar para Patu ou Olho D'Água do Borges, ou até mesmo para qualquer cidade do médio oeste do RN e o Estado da Paraíba, precisa se deslocar pela BR 405 e ou pela BR 110, seguindo, a partir de Campo Grande, pela BR 226. As duas estão com muitos buracos.





Segundo o DER, de forma emergencial será construído um desvio paralelo ao trecho que cedeu da RN 117, a fim de que seja retomado o tráfego de veículos. A SIN aguarda autorização da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para dar prosseguimento aos trâmites de contrato emergencial para a recomposição da via.

Esperam concluir este desvio, se não chover forte na região, até quarta-feira da próxima semana. No local, apenas um máquina trabalha na construção do desvio.

A atípica acumulação de grande volume de água, em pouco espaço de tempo, sobrecarregou o sistema de drenagem, ocasionando erosão e resultando no seccionamento da rodovia. Segundo a Emparn foram registrados 128mm em apenas quatro horas de precipitação, na madrugada do último domingo.



Também acompanharam a visita o deputado estadual Dr. Bernardo Amorim; o prefeito de Patu, Rivelino Câmara; o vice-prefeito de Caraúbas, Paulo Brasil, além de vereadores e secretários do município de Caraúbas.