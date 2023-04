Governo do RN apresenta projeto do Porto-Indústria Verde à maior construtora do mundo. O projeto foi apresentado nesta segunda-feira (17), durante agenda da governadora na China. A CCCC tem atuação em 159 países e construiu sete dos dez maiores portos do mundo. Fátima Bezerra disse que o Porto-Indústria Verde “é a principal prioridade para o povo do RN dada a importância de um projeto de desenvolvimento sustentável que vai garantir o crescimento da nossa economia e do nosso estado”.

A governadora Fátima Bezerra apresentou, nesta segunda-feira (17), o projeto do Porto-Indústria Verde do Rio Grande do Norte à maior empresa construtora de portos e aeroportos no mundo - a chinesa CCCC - China Communications Construction.

A CCCC tem atuação em 159 países e construiu sete dos dez maiores portos do mundo. Fátima Bezerra disse que o Porto-Indústria Verde “é a principal prioridade para o povo do RN dada a importância de um projeto de desenvolvimento sustentável que vai garantir o crescimento da nossa economia e do nosso estado”.

A Governadora destacou a importância do novo Porto para o setor de energias renováveis eólica e solar, tanto em terra como no mar, inclusive produzindo peças e equipamentos, e para a produção de hidrogênio e amônia verde.

“Agora que temos conhecimento básico sobre o projeto vamos analisar com mais profundidade. Nós temos uma equipe que vai analisar os dados técnicos e a viabilidade econômica. Estou ciente que o projeto é de grande importância para o RN e para o país. Somos engenheiros e como engenheiros ficamos muito felizes quando vemos bons projetos como esse. Esperamos em breve termos resultados concretos”, disse Yun Liang - presidente da CCCC, ao final da reunião em Pequim, com a governadora Fátima Bezerra e com os secretários de Estado do Desenvolvimento Econômico Jaime Calado, do desenvolvimento agrário e Agricultura Familiar, Alexandre Lima e de Comunicação Social, Daniel Cabral e o Coordenador de Desenvolvimento Energético do RN, Hugo Fonseca.

O Governo do RN também obteve apoio importante da embaixada brasileira na China. "A embaixada servirá de ponte para que a CCCC possa receber o máximo de informações possíveis para analisar o projeto que é tão importante para o Brasil e para o RN”, declarou Marcos Brandão, Embaixador do Brasil na China.

Em outra agenda de trabalho na China, nesta segunda-feira, a comitiva do Governo do RN se reuniu com o presidente da State Grid Corporation Of China, Zhang Zhigang. Na ocasião foi feita a apresentação da capacidade de produção do Estado no campo das energias renováveis e do atlas eólico.

Aos dirigentes da State Grid a Govenadora disse: “Os senhores podem continuar acreditando e confiando no Governo do RN, pois é uma gestão que tem compromisso com o diálogo, que respeita contratos, um governo que teve ousadia no primeiro mandato ao fazer a modernização das nossas políticas de incentivo fiscal e tributário. Somos um governo que tem se empenhado em ter ambiente cada vez mais favorável aos negócios, com segurança jurídica, com celeridade nas licenças ambientais, e agora se inserindo nessa agenda contemporânea que é o hidrogênio verde".

E acrescentou Fátima Bezerra: "O RN está pronto pada ampliar a matriz energética com o offshore e hidrogênio verde. Naquilo que depender do Governo do estado, agora, ao completarmos 10 anos de liderança na produção de energia eólica em nosso país, estamos prontos para assumir o protagonismo dessa nova fase de transformações com a produção do hidrogênio verde", enfatizou.

Também participante da reunião, o embaixador brasileiro na China, Marcos Galvão afirmou: “A State Grid pôde ver o potencial enorme do RN - que eu mesmo que sou de lá não conhecia. E os senhores sabem que estão diante de uma liderança nacional, não só no RN, e que tem colaborado para o desenvolvimento de um projeto de transformação do Brasil”.

Zhang Zhigang reconheceu o grande potencial em energias limpa do RN e disse que "A visita da Governadora nos traz confiança para aprofundar nossa relação com o RN e nos deixa muito empolgados em estreitar essa relação".