Período chuvoso no RN deve se estender até maio, aponta Emparn

Os maiores volumes de água acumulados, resultantes das chuvas das 7h do sábado (15) até às 7h desta segunda-feira (17), foram registrados em Coronel Ezequiel com 104,2 mm (Agreste), Grossos com 74,2 mm (Oeste), São José do Seridó 58,6 mm (Central) e Baía Formosa 47,6 mm (Leste). Em Natal, choveu 11,7mm.



Segundo o chefe da Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot, as chuvas que caem atualmente no Rio Grande do Norte são resultado da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema meteorológico causador das chuvas no período de fevereiro a maio no nordeste do Brasil. Ainda de acordo com Bristot, o período chuvoso no RN deve se estender até meados de maio, no interior e, até meados de agosto, no litoral e na região agreste.



A meteorologia da Emparn prevê, a partir desta segunda-feira (17), até a quarta-feira (19), céu parcialmente nublado com chuvas isoladas em todas as regiões do Estado. A partir da quinta-feira (20), até o domingo (23), a previsão é de céu parcialmente nublado a claro por todo o RN. já as temperaturas médias, na capital, chegam a 22°C (durante as madrugadas) e máxima 31°C (durante as tardes). No interior, as mínimas poderão chegar aos 18°C e máximas aos 36°C.



O Sistema de Monitoramento da Emparn pode ser acessado por meio dos seguintes endereços: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.