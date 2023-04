Mais uma parada da adutora Jerônimo Rosado vai deixar Assú e parte de Mossoró sem água

A suspensão no abastecimento nas duas cidades acontecerá na quinta-feira (20), a partir das 8h. A Caern informou que a paralisação na adutora é ecessária para manutenção em conjunto motobomba e para limpeza do canal na captação da barragem Armando Ribeiro, que ainda está recebendo grande quantidade de areia, devido a sangria do açude Medubim. A previsão é que o sistema seja religado ainda na quinta. Em Assú, a normalização do abastecimento ocorre em até 48 horas após religar. Já em Mossoró, são necessárias 72h para a efetiva retomada do abastecimento.