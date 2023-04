Volume de vendas no RN subiu 3,3% em janeiro; aumento interrompeu série de três meses de queda. O número é referente a comparação com o mês de dezembro de 2022. Se comparado a janeiro do mesmo ano, as vendas do comércio varejista cresceram 2,7% em janeiro de 2023. Esses dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE. Esse aumento no volume de vendas também implicou uma elevação de 4,5% na receita de vendas para o estado potiguar que ficou em 11º lugar no ranking nacional de maior faturamento no país.

O volume de vendas do comércio varejista no Rio Grande do Norte saiu de uma série de três meses de queda e começou o ano em alta.

Em janeiro de 2023, o volume de vendas no estado subiu 3,3% frente ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. Se comparado a janeiro de 2022, as vendas do comércio varejista cresceram 2,7%. Esses dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE.

Apesar da alta, o Rio Grande do Norte faz parte dos estados do nordeste, junto com Paraíba (-1,1%) e Ceará (1,8%), que ficaram abaixo da média nacional, que foi de 3,8%. Os estados nordestinos que superaram a média nacional foram Piauí (7,1%), Maranhão (7,0%), Bahia (5,2%), Sergipe (4,4%). Alagoas (4,2%) e Pernambuco (4,2%).

Esse aumento no volume de vendas também implicou uma elevação de 4,5% na receita de vendas para o estado potiguar que ficou em 11º lugar no ranking nacional de maior faturamento no país. Apenas três estados registraram variações negativas na receita: Paraíba (-0,3%), Amazonas (-0,6%) e Amapá (-0,7%).





VAREJO AMPLIADO DO RN TAMBÉM REGISTRA ALTA

No comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades de Veículos, motos, partes e peças, Material de construção e Atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo, o volume de vendas subiu 2% ante dezembro de 2022 (-0,9%).

Esse resultado coloca o estado potiguar acima da média nacional que ficou em 0,2% e entre as 18 unidades da federação que tiveram variação positiva no país, com destaque para Sergipe (8,7%), Espírito Santo (6,6%) e Roraima (6,4%). Comparadas a janeiro de 2022, as vendas do varejo ampliado no RN cresceram 6,5%.





CONTRARIANDO A MÉDIA NACIONAL, RIO GRANDE DO NORTE TEM ALTA NO SETOR DE SERVIÇOS EM JANEIRO

O Rio Grande do Norte registrou em janeiro uma alta de 3,8% no volume de serviços em comparação com o mês anterior, mantendo-se pelo segundo mês consecutivo em alta. Esse resultado significou 1,8 ponto percentual a mais do verificado em dezembro de 2022 (2,0%).

Esse foi o quarto maior valor de todo o país, estando à frente apenas o Piauí (13,3%), Rondônia (7,6%) e Espírito Santo (3,9%). Apenas 11 unidades federativas tiveram taxas positivas e as outras 16 apresentaram retração, acompanhando o recuo observado no resultado do Brasil (-3,1%). Esses dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE.

No acumulado dos últimos 12 meses, o RN atingiu o índice de 5,1%, ficando à frente apenas dos estados do Paraná (4,9%), Rio de Janeiro (4,6%), Mato Grosso do Sul (1,9%), Acre (1,7%), Rondônia (0,9%) e do Distrito Federal (-0,2%). O melhor desempenho entre todos os estados no acumulado de 12 meses foi do Amapá, com 19,1%.

O RN também registrou alta de 6,2% na receita de serviços (2,0%) em relação ao mês imediatamente anterior (com ajuste sazonal), sendo o terceiro melhor desempenho do país e segundo do Nordeste, ficando atrás apenas do Piauí (12,1%) e de Rondônia (7,1%). Registrada alta também no acumulado dos últimos 12 meses com uma variação positiva de 14,2%, valor muito próximo do acumulado de dezembro de 2022, que foi de 14,1%.

A Pesquisa Mensal de Comércio produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.

Já a Pesquisa Mensal de Serviços produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no País, investigando, nesse caso, a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.