Armando Ribeiro supera 66% de sua capacidade, maior volume desde 2012. As reservas hídricas superficiais do RN já somam 2,676 bilhões de m³, correspondentes a 62,25% da sua capacidade total. De acordo com dados do Igarn, o maior reservatório do RN, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 1,581 bilhão de metros cúbicos, percentualmente, 66,66% da sua capacidade, total que é de 2.373.066.510 m³. Este já é o maior volume atingido pelo manancial, neste período, desde 2012. Até o momento, 14 reservatórios, com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos, monitorados pelo Igarn, já sangraram nesta quadra chuvosa.

Os últimos dados do Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do Estado, divulgado, nesta terça-feira (18), pelo Governo do RN, através do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn), indicam que a barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 1,581 bilhão de metros cúbicos, percentualmente, 66,66% da sua capacidade, total que é de 2.373.066.510 m³. Este já é o maior volume atingido pelo manancial, neste período, desde 2012.

As reservas hídricas superficiais totais do RN já somam 2,676 bilhões de m³, correspondentes a 62,25% da sua capacidade total, que é de 4,37 bilhões de metros cúbicos. No dia 18 de abril de 2022, as reservas hídricas do RN acumulavam, 1,877 milhões de m³, equivalentes a 43,86% da sua capacidade total.

A barragem Santa Cruz do Apodi, segundo maior manancial do RN, acumula 374,81 milhões de m³, correspondentes a 62,50% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. No dia 18 de abril de 2022, o reservatório estava com 217,69 milhões de m³, equivalentes a 36,30% da sua capacidade total. Este também já é o maior volume acumulado da barragem desde 2012.

A barragem Umari, localizada em Upanema, continua registrando 100% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³. O reservatório não sangrava desde 2009.

Até o momento, 14 reservatórios, com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos, monitorados pelo Igarn, já sangraram nesta quadra chuvosa: o açude público de Encanto; o açude público de Riacho da Cruz; o açude público de Pilões; Mendubim, localizado em Assu; Rodeador, localizado em Umarizal; Pataxó, localizado em Ipanguaçu; Flechas, localizado em José da Penha; Santo Antônio de Caraúbas, localizado em Caraúbas; Passagem, localizado em Rodolfo Fernandes; Beldroega, em Paraú; Malhada Vermelha, em Severiano Melo; Morcego, em Campo Grande; Santa Cruz do Trairi, em Santa Cruz; e a barragem Umari.

O açude público de Marcelino Vieira acumula 10,62 milhões de m³, percentualmente, 94,82% da sua capacidade total, que é de 11,20 milhões de m³. No mesmo período de 2022, o manancial estava com 96,61% da sua capacidade total.

A barragem de Pau dos Ferros acumula 46.568.585 m³, equivalentes a 84,90% da sua capacidade total, que é de 54.846.000 m³. No mesmo período de 2022, o manancial estava com 25,90 milhões de m³, correspondentes a 46,33% da sua capacidade total.

Inserido na bacia Trairi, o açude Trairi acumula 5,85 milhões de metros cúbicos, correspondentes a 16,61% da sua capacidade total, que é de 35,23 milhões de m³. A boa notícia é que o reservatório estava seco desde 2015.

Alguns reservatórios da bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu continuam apresentando volumes reduzidos de reservas hídricas.

O açude Dourado, localizado em Currais Novos, que chegou a estar seco no início de março, acumula 14,92% da sua capacidade total. No mesmo período do ano passado, o reservatório estava com 7,36% do seu volume máximo.

Já a barragem Boqueirão de Parelhas acumula um percentual de 10,18% da sua capacidade total, que é de mais de 84 milhões de metros cúbicos. No mesmo período de 2022, o manancial estava com 10,21% da sua capacidade total.

A barragem Marechal Dutra, conhecida como Gargalheiras, acumula 5,13% da sua capacidade total. No dia 18 de abril do ano passado, o reservatório estava com 9,43% da sua capacidade total.