RN terá 1.800 novos assentos de classe econômica com destino à Europa no mês de maio

Durante a Feira de Turismo de Lisboa – BTL, que ocorreu no início de março deste ano, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, juntamente com a secretária de turismo do estado, Ana Maria da Costa, estiveram reunidas com o corpo executivo da TAP Air Portugal com a finalidade de tratar do fortalecimento da rota entre Lisboa - Natal, bem como a realização de campanhas cooperadas com a companhia aérea portuguesa.

Resultado deste encontro, neste mês de maio, através de um acordo operacional entre a TAP e a EuroAtlantic, o Rio Grande do Norte receberá, no período de 01 a 31 de maio, um acréscimo de 99 assentos de classe econômica, ao longo dos seus nove voos diretos ligando o RN à Europa; este aumento nos voos representam mais de 1.800 novos assentos ao longo do mês de maio.

Portugal é o principal mercado emissor do RN na Europa. Somente no período de novembro de 22 a fevereiro 23 cerca de 12,5% dos estrangeiros entrantes no principal aeroporto do estado foram portugueses.

“Vai ser uma experiência interessante, para ver se a rota comporta e absorve bem essa capacidade, como preparatória para a possibilidade de se colocar um avião maior, com mais assentos e capacidade de cargas”, afirma Carlos Antunes, diretor da TAP Air no Brasil.

"Compreendemos esse ano como o ano de reconquistar nossos mercados internacionais, ficamos felizes em ver que a TAP nos ouviu e está colocando o Rio Grande do Norte como mercado prioritário nesta ação", comemorou a secretária de turismo do RN, Aninha Costa.