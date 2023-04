Prefeitura apresentará Programa Avança Tibau (PAT) nesta quarta-feira, 19

Marcando um novo rumo no desenvolvimento de Tibau, a Prefeitura prepara evento de lançamento do PAT - Programa Avança Tibau, que reúne um conjunto que vai além de obras, como também inclui ações de diversas áreas que visam acelerar o crescimento da cidade. São um total de 17 obras que serão contempladas, fornecendo o suporte necessário que visa gerar mais qualidade de vida aos tibauenses. A execução do PAT possibilitará mudanças individuais e coletivas na vida dos cidadãos de Tibau.



Este programa faz parte da administração da Prefeita Lidiane Marques, que vem trabalhando de forma contínua em programas sociais, de infraestrutura, culturais, entre outros. Com destaque na área social, os programas Habita Tibau, que procura erradicar moradias irregulares, e o Tibau Solidário, que atenderá mais de 400 famílias, vêm sendo executados com êxito, e este mesmo desempenho pretende ser repercutido nas diversas obras e programas que estarão dentro do plano de execução do programa.



O lançamento do evento acontecerá hoje, às 18h no Álibi, e está aberto para toda a comunidade, além da gestora Lidiane, estarão presentes mais outras autoridades do município e regionais. E conta com a apresentação das obras que receberão o investimento, com maquetes eletrônicas e um momento para esclarecer questionamentos.



As ações incluídas no Programa Avança Tibau, terão resultados que são mensurados através do impacto que será feito nas presentes e futuras gerações de moradores da região.